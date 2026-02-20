Addio a Angela Luce, domani camera ardente al Maschio Angioino Il Cordoglio del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale

Napoli si prepara per l'ultimo saluto ad Angela Luce. Il Ssndaco di Napoli e l’Amministrazione Comunale di Napoli esprimono il più profondo e sentito cordoglio per la scomparsa di Angela Luce, icona intramontabile della cultura, del cinema e della canzone napoletana.

Il messaggio del sindaco Manfredi

"Con lei se ne va una delle voci più autentiche e vibranti della nostra terra, un’artista poliedrica che ha saputo incarnare, con eleganza e passione, l’anima più vera di Napoli sui palcoscenici di tutto il mondo. Dalla collaborazione con i più grandi maestri del cinema alla canzone d’autore, Angela Luce ha rappresentato un pilastro della nostra identità culturale, lasciando un vuoto nel cuore della città".

La camera ardente al Mschio Angioino

Il sindaco e l'intera amministrazione si stringono al dolore dei familiari, degli amici e di tutti i cittadini che l'hanno amata. Per consentire alla cittadinanza di rendere l'ultimo omaggio alla grande artista sarà allestita la Camera Ardente domani, sabato 21 febbraio, dalle 8.45 alle 12.00, presso la Sala dei Baroni al Maschio Angioino.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 21 febbraio, alle ore 12.30 nella Chiesa di San Ferdinando, conosciuta come Chiesa degli Artisti, in Piazza Trieste e Trento

