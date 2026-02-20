McTominay: "Rinnovo? Potrei restare a lungo a Napoli" Il centrocampista fa il punto anche sull'infortunio: "Non sono al top, ma farò di tutto per giocare"

Parole da leader quelle di Scott Mc Tominay nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport.

Lo scozzese è partito dalle sue condizioni: non sono al top , ha detto, ma farò di tutto per esserci contro l'Atalanta. Dunque al momento appare difficile immaginarlo in campo a Bergamo. Poi Scott ha parlato di futuro partendo da una dichiarazione d'amore per Napoli:

“Ammiro i tifosi e più in generale i napoletani: la loro attitudine è molto simile a quella di casa mia quindi riesco a relazionarmi facilmente con loro. Amo questo logo. In cosa lo amo particolarmente? In molte cose. Il clima, la gente accogliente, il cibo incredibile, la cultura. La vista dal centro di Napoli poi è bellissima. Sono estremamente felice qui e per quanto mi riguarda sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso, il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo.

Da McTominay poi parole al miele per Conte, definito il miglior allenatore con cui ha avuto a che fare in carriera, e per Hojlund, spiegando di averlo visto crescere moltissimo rispetto agli anni dello United, e di immaginare un grande futuro per lui”