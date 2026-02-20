Trasporti. Casillo: Cumana: conclusi lavori di sicurezza nella Galleria Olibano Il vicepresidente regionale. "Poniamo fine ai tanti disagi dell'ultimo periodo"

A partire da domani, sabato 21 febbraio, riprende la circolazione ferroviaria sull’intera tratta della linea Cumana, da Montesanto a Torregaveta, gestita da Ente Autonomo Volturno (EAV), grazie al completamento dei lavori di messa in sicurezza della Galleria Monte Olibano.

"E' LA FINE DEI DISAGI"

“Con la riapertura dell’intera tratta della Cumana poniamo fine a un disservizio che ha penalizzato per mesi migliaia di pendolari e cittadini dell’area flegrea. L’intervento ha previsto opere di consolidamento, messa in sicurezza e verifiche tecniche indispensabili per la riattivazione della linea, dopo i danni subiti dalla galleria, che si trova tra le stazioni di Dazio e Gerolomini, a causa del terremoto del 18 luglio dello scorso anno” - è quanto dichiara Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore ai Trasporti.

I NUOVI ORARI

Il nuovo programma orario, in vigore dal 21 febbraio, prevede treni ogni 15 minuti per Bagnoli e ogni 30 minuti per Torregaveta, con un servizio sostitutivo di autobus tra Arco Felice e Gerolomini. Gli orari sono consultabili sul sito ufficiale di EAV www.eavsrl.it alla pagina https://www.eavsrl.it/orari-linee-ferroviarie/ .