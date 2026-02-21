Carcere Secondigliano: Radicali-Ora!: dove c’è formazione recidiva muore La nota di Filippo Blengino e Bruno Gambardella

"Questa mattina abbiamo visitato il carcere di Secondigliano a Napoli. Un penitenziario che presenta evidenti problemi strutturali, una carenza di organico e un sovraffollamento significativo. Ma anche un luogo dove, in alcune sezioni, sono presenti attività di reinserimento e corsi universitari.

Ed è proprio da qui che bisogna ripartire: quando la giustizia investe in formazione, reinserimento e, soprattutto, misure alternative al carcere, la recidiva si azzera. Quando invece si fa della becera propaganda e del populismo penale l’agenda di Governo, i risultati sono catastrofici".

Lo dichiarano in una nota Filippo Blengino e Bruno Gambardella, rispettivamente Segretario e Presidente del Comitato nazionale di Radicali Italiani, e Giuseppe Ferlisi, Coordinatore regionale di Ora!, a margine della visita al carcere napoletano.