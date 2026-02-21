Crollano calcinacci di fronte al San Carlo, due turiste colpite di striscio Erano al tavolino di un bar, attimi di paura

Paura questa mattina in via San Carlo, pieno centro di Napoli, a due passi dal Massimo partenopeo, dove si è verificato un improvviso crollo di calcinacci dal cornicione di un edificio storico. Due turiste sono state leggermente colpite e soccorse dal 118, mentre erano sedute al tavolino di un bar.

Un passante ha raccontato: "Sembrava quasi nevicasse, ma erano i calcinacci del cornicione. Due signore stavano prendendo il tè. Questione di centimetri, altrimenti gli sarebbero caduti in testa".

Sul luogo sono intervenuti prontamente i soccorsi e i vigili urbani, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche sullo stabile interessato dal crollo.

Le cause del crollo sono in fase di accertamento.