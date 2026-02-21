Crollano calcinacci di fronte al San Carlo, due turiste colpite di striscio

Paura questa mattina in via San Carlo, pieno centro di Napoli, a due passi dal Massimo partenopeo, dove si è verificato un improvviso crollo di calcinacci dal cornicione di un edificio storico. Due turiste sono state leggermente colpite e soccorse dal 118, mentre erano sedute al tavolino di un bar.
Un passante ha raccontato: "Sembrava quasi nevicasse, ma erano i calcinacci del cornicione. Due signore stavano prendendo il tè. Questione di centimetri, altrimenti gli sarebbero caduti in testa".
Sul luogo sono intervenuti prontamente i soccorsi e i vigili urbani, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche sullo stabile interessato dal crollo.
Le cause del crollo sono in fase di accertamento.