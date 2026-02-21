Napoli: riaperta Discesa Coroglio dopo messa in sicurezza Era caduto un grosso blocco di pietra sulla carreggiata

Il Comune di Napoli informa che Discesa Coroglio è stata riaperta con regolare doppio senso. La strada che collega la collina di Posillipo con il borgo di Coroglio e il quartiere Bagnoli era stata chiusa in mattinata a seguito dello smottamento di un grosso blocco di pietra staccato dal costone al di sotto del terrazzo esterno di un'attività commerciale. Eseguite le operazioni di messa in sicurezza, è stata disposta la riapertura della strada.