Vomero: controlli della polizia negli esercizi commerciali

Contestate non conformità significative e imposte numerose prescrizioni per violazioni varie

Controlli "movida" nel quartiere Vomero.

Napoli.  

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", la polizia e nello specifico i commissariati Vomero e San Giovanni Barra unitamente ai militari della guardia di finanza, al personale della polizia locale, vigili del fuoco e Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, Medaglie d’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 55 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 15 veicoli.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 8 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari sono state contestate non conformità significative e imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura.

Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non in regola con relativa segnalazione all’Ispettorato del Lavoro ed è stata disposta la sospensione di un’attività per carenze nelle misure di sicurezza previste.

