Vomero: controlli della polizia negli esercizi commerciali Contestate non conformità significative e imposte numerose prescrizioni per violazioni varie

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", la polizia e nello specifico i commissariati Vomero e San Giovanni Barra unitamente ai militari della guardia di finanza, al personale della polizia locale, vigili del fuoco e Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, Medaglie d’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 55 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 15 veicoli.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 8 esercizi commerciali, ad alcuni dei titolari sono state contestate non conformità significative e imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura.

Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non in regola con relativa segnalazione all’Ispettorato del Lavoro ed è stata disposta la sospensione di un’attività per carenze nelle misure di sicurezza previste.