Juve Stabia, assalto al Modena per chiudere la pratica salvezza Abate chiama a raccolta il Menti: "Sfida difficile, abbiamo bisogno della nostra gente"

La sfida con il Modena può valere un pezzo di salvezza anticipata per la Juve Stabia. Le Vespe domani pomeriggio al "Menti" proveranno a dare una "spallata" alla stagione per poi cullare sogni di gloria. "E' una gara fondamentale, ma per far punti che ci avvicinerebbero in maniera decisiva al traguardo della salvezza”, ha spiegato in conferenza stampa il tecnico delle Vespe, Ignazio Abate. "Torniamo in casa nostra, speriamo di avere tutto il calore e la spinta del nostro pubblico in una partita che prevedo molto sporca, in cui servirà tanta concentrazione contro una delle squadre che concedono meno, e che creano più occasioni da rete".

Abate è tornato anche sulle ultime due trasferte disputate: "Sono state due partite diverse, nella prima siamo stati bravi a starci dentro e ribaltarla, nell’altra mi è piaciuto l’atteggiamento contro una grandissima rivale, con i gol presi che non sono certo stati frutto di errori, ma situazioni che si sono venute a creare, contro gente dalla grande qualità”.

Al termine della rifinitura il tecnico delle Vespe ha diramato la lista dei convocati:

Portieri: 1 Confente, 16 Signorini, 23 Boer.

Difensori: 2 Ricciardi, 6 Bellich, 14 Dalle Mura, 21 Kassama, 24 Carissoni, 33 Giorgini, 46 Diakitè, 76 Mannini.

Centrocampisti: 8 Zeroli, 17 Ciammaglichella, 28 Torrasi, 29 Correia, 37 Maistro, 55 Leone, 77 Cacciamani, 98 Mosti.

Attaccanti: 7 Burnete, 9 Gabrielloni, 70 Dos Santos, 90 Okoro.

Diffidati: Giorgini.

Indisponibili: Battistella, Candellone, Morachioli, Pierobon, Varnier.