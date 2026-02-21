Napoli: vandalizzata la targa commemorativa dei Beatles Capodanno: "Subito le telecamere della videosorveglianza contro le baby gang"

"Purtroppo i viali che si trovano nei pressi del parco Mascagna, all'Arenella, continuano a essere al centro di atti vandalici, soprattutto ad opera delle cosiddette baby gang.

Il tutto favorito dall'assenza di vigilanza, soprattutto serale e notturna, nonostante la presenza, a pochi passi, della sede del commissariato di polizia del Vomero, ma anche dalla mancanza di telecamere di videosorveglianza più volte richieste, a partire da quando, nel luglio 2023, quindi oltre due anni fa, furono incendiate, in due diverse circostanze, due bellissime palme che si trovavano dinanzi all'ingresso del parco Mascagna, in via Pacio Bertini ".

Altra vittima dei vandali - puntualizza Capodanno - è la targa dedicata a John Lennon e George Harrison in via Sebastiano Conca.

Una targa che già in passato è stata al centro di diversi episodi di vandalismi oltre che di un giallo, essendo stata trafugata nel 2024, ma che dopo il ripristino, è stata di nuovo vandalizzata. E' auspicabile, al riguardo, che si provveda al suo ripristino in tempi rapidi ma, alla luce di quanto accaduto in passato, occorre posizionarla, così come avviene per le targhe toponomastiche, a un altezza non facilmente raggiungibile, invece che sul bordo di un'aiuola, dove è attualmente collocata e dove è facile danneggiarla o trafugarla".

Con l'occasione Capodanno rinnova la richiesta, rivolta sia al prefetto Di Bari che al sindaco di Napoli, Manfredi, d'installare nell'area del parco Mascagna, telecamere di videosorveglianza al fine di contrastare episodi riconducibili alla presenza di baby gang, più volte alla ribalta delle cronache anche per aggressioni, e, nel frattempo, di disporre una maggiore vigilanza da parte delle forze dell'ordine.