L'addio a Domenico, Napoli in campo a Bergamo con il lutto al braccio E sui social lo ha ricordato così: "riposa in pace, piccolo angelo

La morte di Domenico il bimbo di 2 anni, morto all’ospedale di Monaldi dopo un calvario di due mesi per un trapianto di cuore fallito, ha scosso un’intera nazione. Anche il mondo del calcio ha vissuto questa tragedia con grande commozione e il Napoli, da sempre vicino ai bambini, ha deciso di ricordarlo a modo suo. Domani a Bergamo, in occasione del match contro l’Atalanta, alla New Balance Arena, scenderà in campo con il lutto al braccio.

Un gesto simbolico per onorare la memoria del piccolo Domenico, strappato troppo presto alla vita e all’amore dei suoi familiari e di quanti lo hanno conosciuto e voluto bene. Già stamattina sui social il club partenopeo, appresa la notizia della morte, lo aveva ricordato cosi: "Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo".