I funerali di Angela Luce: addio a "Bammenella", voce di Napoli L'ultimo saluto nella Chiesa degli Artisti

Non poteva che essere la Chiesa degli Artisti in piazza Trieste e Trento ad ospitare i funerali di una delle più grandi artiste di Napoli Angela Luce spentasi ieri a 87 anni. Prima la camera ardente al Maschio Angioino, nella Sala dei Baroni, poi il feretro ha raggiunto la chiesa.

Cantante, attrice, esordì appena quattordicenne alla “Piedigrotta Bideri” con la canzone “Zi Carmilì”: un’apparizione precoce e di lei si disse che fosse nata con il destino cucito addosso, e forse fu vero.

Recitò nelle sceneggiate accanto a Mario Merola e condivise set con giganti come Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi. Fu diretta da maestri quali Luchino Visconti, Federico Fellini, Nanni Loy.

In chiesa presenti le istituzioni e tanti artisti che l’hanno omaggiata: Peppe Barra, Lina Sastri, Giacomo Rizzo, un commosso Enzo Gragnaniello.