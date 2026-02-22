Vomero, via Morghen: vanno a fuoco un motociclo e un'auto Incendio spento dai vigili del fuoco. Tanta paura tra i presenti

" Stamattina, intorno a mezzogiorno, si è verificato un incendio in via Morghen al Vomero, incendio che ha coinvolto un'autovettura Volkswagen Maggiolino e un motociclo, che si trovavano in sosta lungo il marciapiede, creando una grossa nuvola di fumo nero, visibile anche a distanza. Per fortuna il pronto intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a domare l'incendio, non ha consentito che si propagasse ad altri veicolo in sosta ".

A diffondere la notizia, anche sui social, dopo essere stato allertato da alcuni presenti, è stato Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

NESSUN DANNO MA PAURA

" L’incidente - sottolinea Capodanno - ha provocato molta paura tra i residenti del quartiere, con le fiamme che hanno avvolto i due veicoli in sosta. Per fortuna non si lamentano danni alle persone o agli edifici che si trovano nei pressi. L'area, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, è stata recintata ".

IGNOTE LE CAUSE

" Al momento - puntualizza Capodanno - non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incendio. Un'ipotesi potrebbe essere un possibile cortocircuito ma le indagini sono ancora in corso e se ne attende l'esito ".

" La zona - conclude Capodanno - in una bella giornata domenicale, con tante persone in strada, fino a quando l'incendio non è stato spento è stata interessata da traffico e apprensione, peraltro comprensibile per un episodio del genere in un’area residenziale come il Vomero ".