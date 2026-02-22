Juve Stabia, Mosti non basta: al Menti vince il Modena Prima sconfitta casalinga per la formazione guidata da Abate

Juve Stabia-Modena 1-2

Juve Stabia (3-5-2): Boer; Bellich, Dalle Mura, Giorgini; Carissoni (90'+3 Diakitè), Mosti (90'+3 Mannini), Leone, Maistro (64' Luz Dos Santos), Cacciamani (74' Ricciardi); Okoro (46' Burnete); Gabrielloni. A disposizione: Signorini; Kassama, Ricciardi; Ciammaglichella, Correia, Torrasi. Allenatore: Ignazio Abate

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Dellavalle, Nieling; Zampano (65' Beyuku), Massolin (75' Imputato), Nador, Santoro, Zanimacchia; Ambrosino (64' Defrel, 82' Adorni), De Luca (64' Gliozzi). A disposizione: Laidani, Pezzolato; Cauz, Cotali; Fabbri, Wiafe; Mendes. Allenatore: Andrea Sottil

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Assitenti: Mondin e Zanellati. 4° Ufficiale: Esposito. Var: Serra. Avar: Paganessi.

Reti: 3' Zanimacchia (M), 23' Zampano (M), 74' Mosti (J)

Note: Ammoniti: 20' Tonoli (M), 40' Ambrosino (M), 47' Bellich (J), 55' Gabrielloni (J), 57' Cacciamani (J) 87' Zanimacchia (M), 90'+7 Diakitè (J). Espulsi: 79' Tonoli (M) Recuperi: 5' p.t., 7' s.t.

Allo stadio Stadio Romeo Menti va in scena un vero e proprio scontro diretto in zona playoff tra la Juve Stabia di Ignazio Abate e il Modena guidato da Andrea Sottil. I gialloblù emiliani devono rinunciare all’ultimo a capitan Gerli e si affidano davanti alla coppia Ambrosino–De Luca. Stesso modulo, 3-5-2, anche per i campani, che schierano Gabrielloni e Okoro in attacco; debutto in Serie B per il portiere Boer. Il Modena parte fortissimo e passa già al 3’: Tonoli sfonda a destra e mette in mezzo, Santoro cade in area ma il pallone arriva a Zanimacchia, che controlla e con un destro preciso trova l’angolo opposto. È il suo secondo centro stagionale dopo quello realizzato all’esordio contro la Sampdoria. Al 12’ Ambrosino sfiora il raddoppio con un rasoterra mancino che termina di poco a lato, mentre al 14’ la Juve Stabia risponde con un colpo di testa di Gabrielloni su corner di Maistro, senza però inquadrare la porta. Gli emiliani continuano a spingere: al 17’ Zanimacchia tenta il sinistro al volo su un altro cross di Tonoli, sfiorando il bersaglio. Al 21’ Bellich, sugli sviluppi di un altro angolo di Maistro, manda fuori di testa, ostacolato involontariamente da Gabrielloni. A metà primo tempo arriva il raddoppio: Santoro crossa dalla trequarti sinistra e pesca Zampano, che batte Boer per il 2-0. L’esterno, ex di turno, non esulta per il suo terzo gol in campionato. La Juve Stabia insiste soprattutto sui calci piazzati, ma Bellich non trova la mira. Al 31’ Mosti sfiora il tris con un sinistro rasoterra che esce di poco. Prima dell’intervallo Boer respinge un destro da fuori di Zanimacchia, mentre De Luca manca il tap-in. Nella ripresa i padroni di casa provano a riaprire la gara: al 50’ Gabrielloni sfiora la traversa di testa e al 53’ Maistro, direttamente da corner, impegna severamente Chichizola, bravo a togliere il pallone da sotto la traversa. Due minuti dopo il portiere italo-argentino neutralizza anche un sinistro centrale di Mosti. Il match si riaccende al 74’: Burnete protegge palla al limite e serve Mosti, che dai 18 metri lascia partire un mancino vincente per il 2-1, esultando sotto la curva ma chiedendo scusa ai suoi ex tifosi. Al 79’ episodio destinato a far discutere: Giorgini cade in area dopo un contatto con Tonoli, che riceve il secondo giallo e viene espulso. Dopo il check del VAR viene assegnato il rigore, ma Gabrielloni si fa ipnotizzare da Chichizola, che blocca il tiro dal dischetto. Nonostante l’inferiorità numerica, il Modena resiste fino al 98’ e infligge alla Juve Stabia la prima sconfitta casalinga stagionale. Per i canarini è la terza vittoria consecutiva, la seconda in trasferta dopo quella di Venezia: gli emiliani salgono a +5 sui campani e si riportano a una sola lunghezza dal quinto posto occupato dal Catanzaro.