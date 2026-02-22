Atalanta - Napoli 2 - 1: altro arbitraggio devastante per gli azzurri Il Napoli va in vantaggio, il Var gli toglie un rigore e Chiffi annulla il 2 a 0 regolarissimo

Al Gewiss Stadium passa l’Atalanta, ma a far rumore è soprattutto ciò che accade attorno agli episodi arbitrali. Finisce 2-1 per la squadra di Palladino contro il Napoli di Conte, al termine di una gara segnata da decisioni che hanno scatenato polemiche pesantissime, con gli azzurri che si sentono ancora una volta fortemente danneggiati.

Il pomeriggio si accende al 18’: punizione morbida di Gutierrez dalla destra e stacco imperioso di Beukema, lasciato solo in area, per lo 0-1. L’Atalanta prova a reagire con Sulemana, ma Milinkovic-Savic risponde presente. Nel finale di primo tempo primo caso: Chiffi assegna un rigore al Napoli per un contatto tra Hojlund e Hien, poi il Var lo richiama e il penalty viene revocato, con tanto di giallo cancellato al difensore nerazzurro.

A inizio ripresa l’episodio che cambia la partita. Hojlund sfonda a destra e serve Gutierrez che firma il 2-0. L’arbitro però annulla per una presunta trattenuta dell’attaccante su Hien: dalle immagini il contatto appare minimo, il gol regolarissimo, e la decisione innesca la rabbia azzurra. Proteste vibranti in campo e in panchina: è il momento che sposta l’inerzia.

Palladino inserisce forze fresche e l’Atalanta cresce. Al 61’ Pasalic pareggia di testa su corner di Zalewski, centrando il 50° gol in Serie A con la maglia nerazzurra. A dieci dalla fine il sorpasso: cross di Bernasconi e incornata vincente di Samardzic per il 2-1, terzo gol di testa del match.

Nel finale il Napoli si riversa in avanti, ma la difesa bergamasca regge. In classifica Conte resta a 50 punti, Palladino sale a 45. Ma al triplice fischio, più del risultato, restano le polemiche: il gol annullato a Gutierrez pesa come un macigno e riapre il dibattito su decisioni che, ancora una volta, hanno penalizzato gli azzurri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (24' st Djimsiti), Hien, Kolasinac (39' st Ahanor); Bellanova (12' st Bernasconi), De Roon, Pasalic, Zappacosta; Sulemana (1' st Samardzic), Zalewski; Krstovic (12' st Scamacca).

In panchina: Rossi, Sportiello, Bakker, Kossounou, Vavassori, Ederson, Musah.

Allenatore: Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Jesus (25' st Olivera), Buongiorno; Mazzocchi (18' st Spinazzola), Lobotka, Elmas, Gutierrez (17' st Politano); Alisson (40' st Lukaku), Vergara (25' st Giovane); Hojlund.

In panchina: Meret, Contini, Prisco, De Chiara, Gilmour.

Allenatore: Conte.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

RETI: 18' pt Beukema; 16' st Pasalic; 36' st Samardzic.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Jesus, Zalewski. Calci d’angolo: 6-1. Recupero: 3' pt; 4' st (+1).