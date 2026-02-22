Atalanta - Napoli, Manna furioso: "Imbarazzante gol annullato a Gutierrez" Il diesse parla al posto di Conte: "Sul rigore il Var interviene, sul gol annullato no: assurdo"

Nel post partita di Bergamo, davanti alle telecamere non si presenta Antonio Conte ma il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. E le sue parole sono un atto d’accusa durissimo contro la direzione arbitrale, in particolare per il gol dello 0-2 firmato Gutierrez e annullato per un presunto fallo di Hojlund su Hien.

«È un episodio incommentabile – attacca Manna –. Non c’è contatto, non c’è nessun fallo. Non capisco come si possa fischiare una cosa del genere. Il gol annullato è imbarazzante. Sul rigore ci hanno richiamato al Var, qui invece non si va nemmeno a rivedere l’azione».

Il dirigente azzurro parla di una squadra penalizzata più volte nel corso della stagione: «Non è la prima volta che veniamo danneggiati. A Torino c’era un rigore, a Verona ci sono stati altri episodi. Ma oggi è davvero pesante: siamo 2-0 a Bergamo e ci viene tolto un gol così. Questo non è calcio».

Manna insiste sull’assenza di un fallo evidente: «Probabilmente l’arbitro ha visto qualcosa che ha visto solo lui. Non c’è stato nulla. Hojlund non fa niente, è Hien che si appende e si lascia andare. Se non c’è niente, non è una questione soggettiva: non c’è e basta».

Poi lo sfogo finale: «Stiamo vivendo un’annata complicata, andiamo avanti 2-0 in uno stadio difficile e ci viene annullato un gol del genere. Siamo stanchi. E alla fine sembriamo noi quelli che si lamentano senza motivo…».