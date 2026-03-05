Giornata della Donna: a Pietrarsa tra vapore, storia e coraggio Le iniziative al Museo Ferroviario

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con un programma che va ben oltre la semplice ricorrenza. Domenica 8 marzo 2026, le storiche officine borboniche affacciate sul Golfo di Napoli diventeranno il palcoscenico di un racconto corale, dove la bellezza delle locomotive d'epoca si intreccerà con le voci, spesso rimaste nell'ombra, delle donne che hanno segnato la storia dell'industria e del lavoro.

Un omaggio alla cultura e alla bellezza

Per l’intera giornata, il Museo apre le sue porte alle donne con un’iniziativa speciale che invita a riscoprire uno dei siti archeologici industriali più affascinanti al mondo. Passeggiare tra i padiglioni giganti, dove il ferro incontra il mare, diventa un gesto simbolico di riappropriazione della memoria storica. Anche il momento conviviale trova spazio grazie alle Terrazze Pietrarsa, che accoglieranno le visitatrici per un brindisi vista mare, trasformando la pausa pranzo in un’esperienza di ospitalità e condivisione.

"Donne tra Vapore e Coraggio": il teatro che dà voce alla storia

Il cuore pulsante delle celebrazioni sarà l’evento serale “Donne tra Vapore e Coraggio”, una performance teatrale itinerante che trasformerà il museo in un set immersivo. Non una semplice visita, ma un viaggio nel tempo guidato dalla figura della Viaggiatrice.

Lungo i binari e tra le carrozze storiche, prenderanno vita figure emblematiche:

L’Operaia, simbolo del lavoro silenzioso ma instancabile nelle officine.

La Ribelle, custode della memoria delle lotte sociali che hanno segnato questo luogo.

L’Artista e la Giovane, ponti ideali tra il passato industriale e un futuro fatto di creatività e nuove prospettive.

A fare da collante a queste testimonianze sarà il Coro delle Donne, una presenza collettiva potente che animerà gli spazi del Museo. Il vapore delle locomotive, un tempo segno di pura forza meccanica, diventerà qui metafora di resistenza, movimento e progresso sociale.

Dignità e Memoria

L’iniziativa non dimentica le pagine più dure della storia locale, come l’Eccidio di Pietrarsa, restituendo dignità e voce a chi ha lottato per i diritti del lavoro.