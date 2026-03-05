Sal da Vinci: partita nazionale cantanti per fondazione piccolo Domenico L' annuncio del cantante vincitore di Sanremo durante i festeggiamenti alla Torretta

Durante i festeggiamenti a Napoli per la vittoria al Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha annunciato un’iniziativa solidale che punta a trasformare il dolore in aiuto concreto. Il cantante partenopeo ha infatti reso noto di voler organizzare una partita di beneficenza con la Nazionale Cantanti per raccogliere fondi a sostegno della fondazione dedicata al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore rivelatosi danneggiato.

L’annuncio è arrivato nel corso della festa con gli abitanti della Torretta, dove il vincitore del Festival ha condiviso con i presenti il progetto che intende portare avanti nei prossimi mesi. L’obiettivo è sostenere la fondazione voluta da Patrizia, la madre del piccolo Domenico, che dopo la tragedia ha deciso di impegnarsi affinché casi simili non si ripetano.

“Questa mamma è un esempio e non si è mai arresa”, ha sottolineato Sal Da Vinci, evidenziando la forza e la determinazione della donna nel trasformare una vicenda drammatica in un impegno civile e sociale.

All’iniziativa ha espresso il proprio sostegno anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, presente ai festeggiamenti. “Ancora una volta l’amore è prevalso sulle polemiche – ha commentato –. La battaglia per ottenere giustizia sta andando avanti e la fondazione, guidata dalla mamma della vittima, aiuterà ad evitare altre vittime come successo con il piccolo Domenico”.

La partita di beneficenza, che vedrà protagonista la Nazionale Cantanti insieme ad altri ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, sarà organizzata nei prossimi mesi e rappresenterà un momento di solidarietà e partecipazione per sostenere concretamente le attività della fondazione. L’iniziativa punta non solo a raccogliere fondi, ma anche a mantenere alta l’attenzione su una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.