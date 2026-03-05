Riapre l'infopoint turistico "Vedi Napoli e poi torni" in Piazza Plebiscito L'assessore Armato: intervento celere grazie alla sinergia tra uffici

Buone notizie sul fronte dell'accoglienza turistica a Napoli: dopo lo stop ha riaperto l'infopoint "Vedi Napoli e poi torni" di Piazza del Plebiscito. A darne notizia l'assessore al turismo Teresa Armato.

"La sicurezza è una priorità. Il Servizio Verde ha comunicato al Servizio Turismo la necessità di interrompere per un breve periodo l'attività, al fine di rimuovere l'albero pericolante. L'intervento è stato celere grazie all'interazione continua e alla continua condivisione di informazioni tra gli assessorati dell'amministrazione Manfredi. In questo caso l'interazione tra il mio assessorato e l'assessorato al Verde di Santagada ha fatto sì che tutto venisse sistemato in tempi brevi. Importante e di grande supporto, in casi come questo e in generale per la cura del verde e degli spazi pubblici della nostra città, sono l'attenzione e il lavoro quotidiano del coordinatore del Tavolo per il decoro urbano Ciro Turiello", le parole dell'esponente dell'esecutivo partenopeo.