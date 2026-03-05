Donna di 32 anni accoltellata da sconosciuto su un autobus Fermato l' aggressore: non conosceva la vittima né aveva motivi per colpirla

Paura a bordo di un autobus della linea ANM C32: una donna di 32 anni è stata aggredita brutalmente a colpi di coltello davanti agli occhi terrorizzati degli altri passeggeri.

La dinamica dell'aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe sferrato diversi fenti colpendola al volto e alle braccia. Nonostante la violenza dell'attacco e le ferite riportate, la vittima è rimasta cosciente ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Fortunatamente, i medici hanno confermato che la donna non è in pericolo di vita.

Fermato l'aggressore: un atto senza movente

La risposta delle forze dell'ordine è stata immediata. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono riusciti a intercettare e bloccare l'aggressore pochi istanti dopo il fatto. Si tratta di un uomo di 39 anni, originario del quartiere Pianura.

L'aspetto più agghiacciante della vicenda emerge dai primi accertamenti: l'uomo non conosceva la vittima. L'aggressione sarebbe avvenuta senza alcun motivo apparente, un gesto di pura e cieca follia che ha trasformato un mezzo pubblico in una scena del crimine.

Shock tra i passeggeri

L'episodio ha scosso profondamente i residenti della zona e i pendolari che utilizzano abitualmente la linea C32. L'uomo si trova ora in stato di fermo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, mentre i militari stanno ascoltando i testimoni per ricostruire con esattezza ogni istante del raid.