Napoli, municipalità collinare: ritardi nella potatura degli alberi Al palo anche le operazioni di piantumazione di nuove essenze

"Nonostante che l'inverno sta per finire e che, tra una settimana, il 20 marzo prossimo inizierà ufficialmente la primavera, allo stato, l’operazione di potatura degli alberi nelle strade della municipalità collinare, che comprende i territori del Vomero e dell'Arenella, è ancora lontana dall'essere completata.

Le attività al riguardo sono iniziate in ritardo e gli alberi da potare con ancora tantissimi - sottolinea Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. La potatura notoriamente va eseguita esclusivamente nel periodo invernale tra i mesi di novembre e al massimo entro febbraio, prima che comincino a fiorire le gemme e che spuntino nuovi rametti ma anche al fine di proteggere la nidificazione degli uccelli. Essa è finalizzata, tra l'altro, a riequilibrare alberi che potrebbero risultare sbilanciati o che oscillano molto in caso di vento forte, con i rischi conseguenti. In questi casi proprio durante le operazioni di potatura si procede con operazioni mirate tese ad alleggerire la chioma dal lato dove l’albero pende e, se l’oscillazione è notevole, l’albero può anche essere ridotto in altezza.

Bisogna al riguardo tenere conto del fatto che i rami di diversi platani secolari, privi della necessaria potatura, arrivano oramai fino ai piani alti degli edifici spingendosi verso le finestre e i balconi delle abitazioni - puntualizza Capodanno -. Inoltre per alcune di queste essenze, attaccate da malattie quali il cancro rosa o afflitte dalle famigerate “cimici del platano“, si è dovuto, in un recente passato, procedere all’eliminazione.

L’arrivo della primavera, laddove non si provvedesse per tempo, potrebbe aggravare questo stato di cose, amplificando le problematiche, già più volte segnalate negli anni passati - afferma Capodanno -. Per evitare ciò, occorrono interventi non ulteriormente procrastinabili, attraverso un’opportuna potatura, prestando le necessarie cure alle piante che risultassero affette da eventuali patologie e provvedendo a piantare nuove essenze arboree nelle numerose fonti vuote o con la sola ceppaia.

Va altresì segnalato che anche le operazione di piantumazione di nuovi alberi nelle formelle da tempo vuote si è fermate - sottolinea Capodanno -. Inoltre bisogna ancora sistemare le protezioni in ferro nelle fossette ed effettuare i lavori di ripristino dei tratti di pavimentazione danneggiati dall'escavatore utilizzato per l'estrazione delle ceppaie.

Piantumazioni che al momento rappresentano ben poca cosa rispetto ad alcune centinaia di fossette che, nell'ambito della municipalità collinare, che comprende i territori del Vomero e dell'Arenella, sono prive delle alberature, molte delle quali cementate o ancora con ceppaie.

Sulle questioni sollevate Capodanno sollecita ancora una volta risposte operative da parte dell'assessore al verde, Santagada, e degli uffici comunali competenti, mettendo in campo valide iniziative tese ad accelerare le operazioni sia di potatura che di piantumazione delle nuova alberature, rendendo nel contempo noto il cronoprogramma degli interventi previsti al riguardo nelle strade e nelle piazze della municipalità collinare.