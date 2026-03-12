Tangenziale Napoli: tutto regolare sul tratto Cuma-Lago D'Averno verso Pozzuoli Annullata la chiusura del tratto prevista in serata

Sulla Tangenziale di Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Cuma e Lago d’Averno, verso Pozzuoli, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, giovedì 12, alle 6:00 di venerdì 13 marzo. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata dello svincolo Damiani, verso Pozzuoli.