Sulla Tangenziale di Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Cuma e Lago d’Averno, verso Pozzuoli, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, giovedì 12, alle 6:00 di venerdì 13 marzo. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata dello svincolo Damiani, verso Pozzuoli.
Tangenziale Napoli: tutto regolare sul tratto Cuma-Lago D'Averno verso Pozzuoli
Annullata la chiusura del tratto prevista in serata
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24
