"Lucia di Lammermoor", standing ovation al San Carlo per Rosa Feola

Ovazione del pubblico per Rosa Feola, protagonista nel ruolo del titolo alla prima di “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, appena conclusa al Teatro di San Carlo e salutata dai presenti con oltre 10’ di applausi. Sul podio Francesco Lanzillotta, regia di Gianni Amelio ripresa da Michele Sorrentino Mangini. Fino a martedì 24, quattro sono le repliche dell’opera scritta appositamente per il palcoscenico del Lirico di Napoli e sempre seguita con grande passione e partecipazione.
René Barbera ha interpretato Edgardo. Mattia Olivieri ha dato volto e voce a Enrico, mentre Alexander Köpeczi a Raimondo. A completare il cast è stata l’Accademia di Canto del Teatro di San Carlo, con gli ex-Allievi Sayumi Kaneko (Alisa) e Francesco Domenico Doto (Normanno) e l’Allievo Sun Tianxuefei (Arturo).