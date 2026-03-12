Afragola, violenza sessuale su giovane disabile: tre arresti Indagine della Procura di Napoli Nord, misura cautelare in carcere

L’operazione dei carabinieri ad Afragola. Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita questa mattina ad Afragola, in provincia di Napoli, dai carabinieri della locale stazione. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura di Napoli Nord nei confronti di tre persone ritenute gravemente indiziate di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati. L’indagine riguarda presunti abusi ai danni di un giovane affetto da disabilità. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero agito in concorso tra loro approfittando della condizione di particolare fragilità della vittima.

Le accuse della Procura

Dalle attività investigative, condotte anche attraverso accertamenti tecnici, sarebbe emerso che il giovane sarebbe stato costretto a subire atti sessuali. Dopo gli episodi di violenza, la vittima sarebbe stata inoltre oggetto per diversi mesi di comportamenti persecutori. La Procura di Napoli Nord riferisce che gli indagati avrebbero compiuto ripetute aggressioni fisiche e verbali, accompagnate da ingiurie, insulti e atti denigratori nei confronti del ragazzo.

Le indagini e la misura cautelare

Sulla base degli elementi raccolti durante l’inchiesta, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per i tre indagati. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Afragola nelle prime ore della mattina. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e l’eventuale coinvolgimento di altre persone.