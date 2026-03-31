Vertenza Harmont & Blaine, Saggese: scongiurato licenziamento senza tutele L'assessore regionale: quando le istituzioni collaborano si possono dare risposte ai lavoratori

Si è concluso con una firma decisiva il tavolo di crisi di Harmont & Blaine. Presso la Prefettura di Napoli, grazie alla mediazione delle autorità di Governo e al confronto serrato con le sigle sindacali, è stato siglato infatti l’accordo che evita licenziamenti traumatici per i 32 dipendenti dello stabilimento di Caivano.

L’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese, che ha seguito da vicino le fasi cruciali della trattativa, ha espresso profonda soddisfazione per l'esito del confronto: "Il risultato ottenuto è la dimostrazione che, quando le istituzioni collaborano con determinazione, si possono trovare soluzioni che tutelino i lavoratori adeguatamente. Abbiamo lavorato con l'obiettivo prioritario di scongiurare una ferita sociale profonda nel territorio di Caivano".

"Come Regione Campania – ha proseguito l'assessore – ora la nostra priorità si sposta sulla formazione e sulla riqualificazione professionale dei lavoratori con lo scopo del reinserimento lavorativo. Accompagneremo questo percorso con tutti gli strumenti di politica attiva a nostra disposizione, monitorando attentamente l’attuazione del piano e gli investimenti produttivi al fine di permettere ai lavoratori di uscire definitivamente dalla fase di incertezza", conclude l’assessore Saggese.

