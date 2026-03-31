Il mondo della musica in lutto: addio a Gianfranco Caliendo Aveva 70 anni, è stato frontman de "Il Giardino dei Semplici"

È morto Gianfranco Caliendo, l'ex frontman de "Il Giardino dei Semplici" e interprete di alcune canzoni entrate nella storia della musica italiana come “M'innamorai”, “Miele”, “Tu ca nun chiagne”, “Vai”, "Concerto in La Minore”.

Aveva 70 anni. La voce calda e riconoscibile di Gianfranco Caliendo fu uno degli elementi decisivi del successo. Oltre a cantare, contribuì alla scrittura dei testi e delle musiche, dando al repertorio del gruppo un’impronta sentimentale e melodica molto forte.

Per quasi quarant’anni è stato il volto artistico del gruppo, portando le loro canzoni nei teatri e nelle piazze italiane e all’estero.

Nel 2012 Caliendo ha lasciato il gruppo storico per intraprendere una carriera solista, continuando però a interpretare il repertorio che lo ha reso famoso. Ha pubblicato nuovi dischi e portato in tournée spettacoli che raccontano cinquant’anni di musica napoletana e italiana.