Napoli per l'Autismo: la fontana di Piazza Municipio si illumina di blu Il gesto simbolico di Napoli per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo

La Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo si celebra il 2 aprile di ogni anno come definito dalle Nazioni Unite per incetivare una maggiore sensibilizzazione sul tema. Si tratta di una delle giornate ONU ufficiali dedicate alla salute. Secondo i dati più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, circa 1 bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo.

Un incremento, in Italia come anche a livello internazionale, che è da correlare a più fattori, quali anche il miglioramento degli strumenti diagnostici e una maggiore consapevolezza.

Anche Napoli partecipa alla Giornata ONU

In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, anche Napoli ha deciso con un gesto simbolico di sostenere la campagna di sensibilizzazione portata avanti dalle Nazioni Unite. La fontana del Nettuno in Piazza Municipio, infatti, si è tinta di blu questa sera: «un gesto di solidarietà e vicinanza verso le famiglie che convivono quotidianamente con il disturbo dello spettro autistico», come scrive il Comune di Napoli sui propri canali social.

«L'illuminazione dei principali edifici pubblici è un modo semplice ed immediato per contribuire alla diffusione della conoscenza e della consapevolezza su una tematica di grande rilevanza sociale», si conclude così la nota del Comune di Napoli.