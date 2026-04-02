Napoli: sorpresi con la droga e arrestati La polizia arresta di giorvani di 18 e 20 anni

La polizia ha arrestato un 18enne ed un 20enne, entrambi napoletani per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vasto Arenaccia, liberi dal servizio, nel transitare in via Gaetano Argento, hanno notato un uomo con fare circospetto a bordo di una vettura sostare nei pressi di uno stabile.

Dopo essere sceso dall’abitacolo, si è diretto all’angolo di via Pietro Giannone, dove ha prelevato del denaro e ha ceduto sostanze stupefacenti attraverso l’utilizzo di un paniere calato da un balcone di un edificio.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 2 bustine di marijuana, 3 involucri di crack, una stecca di hashish, un involucro di cocaina e 1.220 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Gli operatori hanno controllato poi l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultati, un involucro di hashish, uno di crack e uno di marijuana.

Ancora, gli agenti del commissariato di Secondigliano, hanno notato un uomo cedere qualcosa ad una persona, dopo averla prelevata dalla parte retrostante di una saracinesca, situata nei pressi, in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 440 euro suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; mentre, nel retro della saracinesca, gli agenti hanno rinvenuto 21 stecche di hashish del peso complessivo di circa 41 grammi, 5 involucri di hashish del peso di circa 51 grammi, 26 bustine di marijuana di circa 25 grammi, 2 involucri di marijuana di circa 17 grammi, contenuti tutti all’interno di un cofanetto attaccato al retro della saracinesca, mediante una calamita. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.