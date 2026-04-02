Meno pistole più scuole: in piazza contro la violenza giovanile Dopo l'episodio in Piazza Carolina

Un grido di allarme che nasce dal selciato di una piazza ferita, ma che punta dritto alle istituzioni e al futuro di una generazione. Sabato 4 aprile, alle ore 11:00, cittadini e attivisti si ritroveranno in Piazza Carolina per la manifestazione "Meno pistole e più scuole", un’iniziativa nata per dire basta alla spirale di violenza che sta soffocando il cuore della città.

Il luogo della protesta: un simbolo ferito

La scelta del luogo non è casuale. Piazza Carolina è diventata, negli ultimi mesi, l’epicentro di una preoccupante escalation di criminalità giovanile:

L'ultimo episodio: Nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile, un ragazzo di soli 16 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alla gamba.

Il precedente: Lo scorso dicembre, la stessa piazza era stata teatro di una violenta sparatoria tra bande di giovanissimi.

Questi eventi hanno trasformato uno spazio di aggregazione in un palcoscenico per "stese" e regolamenti di conti, spingendo i residenti a chiedere un intervento che non sia solo repressivo, ma strutturale.

Le voci dell'iniziativa

A guidare la mobilitazione è Andrea Cannavale, figlio dell'indimenticato attore Enzo, che ha deciso di trasformare lo sdegno in azione civile. Al suo fianco ci sarà il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato nella denuncia del degrado e della cultura della prevaricazione armata a Napoli.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: sollecitare "un'azione diversa". La richiesta che sale dalla piazza non riguarda solo un aumento delle pattuglie, ma una vera inversione di tendenza negli investimenti sociali.

"Serve una rivoluzione culturale e pedagogica. Le armi si combattono portando i ragazzi in classe, non solo chiudendoli in cella."

Un programma per la legalità

La manifestazione si propone come un momento di confronto per proporre soluzioni concrete alla criminalità crescente:

Potenziamento scolastico: Più risorse per le scuole di frontiera e tempo pieno per sottrarre i minori alla strada.

Presidio del territorio: Non solo forze dell'ordine, ma centri sportivi e culturali aperti h24.

Disarmo sociale: Campagne mirate a scardinare il mito del "boss" e della pistola come simbolo di potere tra i giovanissimi.

L'appuntamento di sabato rappresenta una prova di coraggio per una città che non vuole arrendersi alla cronaca nera, ma che intende riappropriarsi dei propri spazi comuni all'insegna della legalità e della speranza.