Meno pistole più scuole: in piazza contro la violenza giovanile

Dopo l'episodio in Piazza Carolina

meno pistole piu scuole in piazza contro la violenza giovanile
Napoli.  

Un grido di allarme che nasce dal selciato di una piazza ferita, ma che punta dritto alle istituzioni e al futuro di una generazione. Sabato 4 aprile, alle ore 11:00, cittadini e attivisti si ritroveranno in Piazza Carolina per la manifestazione "Meno pistole e più scuole", un’iniziativa nata per dire basta alla spirale di violenza che sta soffocando il cuore della città.

Il luogo della protesta: un simbolo ferito

La scelta del luogo non è casuale. Piazza Carolina è diventata, negli ultimi mesi, l’epicentro di una preoccupante escalation di criminalità giovanile:

L'ultimo episodio: Nella notte tra il 31 marzo e il primo aprile, un ragazzo di soli 16 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alla gamba.

Il precedente: Lo scorso dicembre, la stessa piazza era stata teatro di una violenta sparatoria tra bande di giovanissimi.

Questi eventi hanno trasformato uno spazio di aggregazione in un palcoscenico per "stese" e regolamenti di conti, spingendo i residenti a chiedere un intervento che non sia solo repressivo, ma strutturale.

Le voci dell'iniziativa

A guidare la mobilitazione è Andrea Cannavale, figlio dell'indimenticato attore Enzo, che ha deciso di trasformare lo sdegno in azione civile. Al suo fianco ci sarà il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, da tempo impegnato nella denuncia del degrado e della cultura della prevaricazione armata a Napoli.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: sollecitare "un'azione diversa". La richiesta che sale dalla piazza non riguarda solo un aumento delle pattuglie, ma una vera inversione di tendenza negli investimenti sociali.

"Serve una rivoluzione culturale e pedagogica. Le armi si combattono portando i ragazzi in classe, non solo chiudendoli in cella."

Un programma per la legalità

La manifestazione si propone come un momento di confronto per proporre soluzioni concrete alla criminalità crescente:

Potenziamento scolastico: Più risorse per le scuole di frontiera e tempo pieno per sottrarre i minori alla strada.

Presidio del territorio: Non solo forze dell'ordine, ma centri sportivi e culturali aperti h24.

Disarmo sociale: Campagne mirate a scardinare il mito del "boss" e della pistola come simbolo di potere tra i giovanissimi.

L'appuntamento di sabato rappresenta una prova di coraggio per una città che non vuole arrendersi alla cronaca nera, ma che intende riappropriarsi dei propri spazi comuni all'insegna della legalità e della speranza.

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