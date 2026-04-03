Tumore al seno: mastectomia endoscopica, prima volta in Campania Chirurgia mininvasiva e ricostruzione immediata per le pazienti all'Ospedale del Mare

Napoli si conferma polo d'eccellenza per la sanità del Sud Italia. L'Ospedale del Mare (ASL Napoli 1 Centro) è ufficialmente il primo centro in Campania ad adottare la tecnica della mastectomia endoscopica con preservazione del capezzolo (e-NSM). Si tratta di un traguardo fondamentale per la chirurgia senologica, che sposta il limite della mininvasività garantendo, al contempo, la massima sicurezza oncologica.

Una tecnica rivoluzionaria: meno cicatrici, più benessere

La procedura e-NSM rappresenta l’ultima frontiera nel trattamento del carcinoma mammario e nella chirurgia profilattica per le donne con mutazioni genetiche ereditarie. A differenza delle tecniche tradizionali, la mastectomia endoscopica permette di rimuovere l’intera ghiandola mammaria attraverso piccole incisioni poco visibili, preservare integralmente la cute, l’areola e il capezzolo grazie all'uso di telecamere e strumenti sottili, effettuare una ricostruzione immediata con protesi, riducendo drasticamente l'impatto estetico e psicologico.

I vantaggi per la paziente sono tangibili: dolore post-operatorio ridotto, tempi di recupero accelerati e una migliore conservazione della sensibilità mammaria. Il successo di questo approccio non risiede solo nella tecnologia, ma nella sinergia tra i vari reparti dell’Ospedale del Mare. Il percorso chirurgico vede infatti la collaborazione tra L’U.O.S.D. di Chirurgia Senologica, diretta da Antonio Marano, responsabile dell'approccio endoscopico, l’U.O.S.D. di Chirurgia Plastica, guidata da Alfredo Borriello, per la parte ricostruttiva, l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, diretta da Ciro Fittipaldi, essenziale per la gestione clinica nel Blocco Operatorio.

"L’intervento e-NSM rappresenta un passo avanti cruciale", ha dichiarato Maria Corvino, Direttore Sanitario aziendale. "Grazie a questa tecnica riduciamo al minimo l'impatto fisico e psichico della malattia, garantendo una gestione multidisciplinare in ogni fase del percorso terapeutico". Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore Generale dell'ASL Napoli 1 Centro, Gaetano Gubitosa: "Siamo orgogliosi di offrire alle nostre pazienti le migliori opzioni terapeutiche disponibili. Questa innovazione conferma la nostra vocazione all'eccellenza e la dedizione dei nostri professionisti nel garantire cure all'avanguardia".