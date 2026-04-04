Pasqua, 600mila turisti in Campania: è boom. 400mila solo a Napoli: è record Week endda record nella città di Partenope

Le tensioni internazionali non frenano il turismo a Napoli e in Campania. E' quanto emerge dal centro studi di Confesercenti Campania, che stima un'affluenza per Pasqua 2026 di circa 600mila turisti, dei quali 400mila a Napoli. Nel capoluogo il boom, dunque, continua a crescere, con le 400mila presenze nel solo week-end. Il trend positivo proseguirà anche su base mensile: nel solo mese di aprile, a Napoli arriveranno a quasi 2 milioni le presenze turistiche, un dato quasi raddoppiato rispetto al 2025 e che conferma una crescita costante e strutturale del comparto.

Il trend turismo

Il trend, del resto, è di un aumento del 10/15% del turismo rispetto al 2025, con un incremento di quello internazionale (oltre il 55% del totale presenze) e una permanenza media: 2,5/3 notti. "Questi numeri confermano ciò che sostengo da tempo: il forte appeal di Napoli e della Campania - ha commentato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno - è una grande opportunità per tutti. E' un risultato favorito anche dall'impegno e dall'intelligenza dai nostri imprenditori del turismo che hanno saputo fare bene il loro mestiere dando dei servizi straordinari a prezzi più bassi rispetto ad altre zone d'Italia. Napoli, ad esempio, continua ad essere una delle pochissime città dove nei ristoranti c'è un rapporto qualità-prezzo soddisfacente. In generale l'intera Campania può vantare una gastronomia straordinaria che da sempre è apprezzata nel mondo, prima ancora che ce lo riconoscesse l'Unesco".

Trasporti

Dal punto di vista dei trasporti, la città continua a rafforzare la propria accessibilità: oltre 20 compagnie aeree europee operano collegamenti con Napoli, contribuendo a un aumento significativo dei flussi turistici internazionali, in particolare dai mercati europei. Basti pensare che sono in arrivo, all'aeroporto Capodichino di Napoli, 4.189 voli per il solo mese di aprile. "I flussi interesseranno in maniera diffusa l'intero territorio urbano, coinvolgendo il centro storico, i musei, i siti culturali, i ristoranti e il lungomare. Napoli - ha spiegato Schiavo - viene oggi riconosciuta non solo per la sua straordinaria bellezza e per il suo patrimonio storico millenario, ma anche per la qualità dell'accoglienza, grazie alla presenza di operatori e imprenditori che rappresentano un valore distintivo rispetto a molte altre destinazioni internazionali". P