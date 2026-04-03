Ripulita la Scala di Montesanto: un passo avanti per il decoro urbano Un intervento di pulizia realizzato dagli operatori Asia per rimuovere rifiuti e verde infestante

Un importante intervento di pulizia realizzato dagli operatori Asia, volto a restituire alla comunità un patrimonio culturale ottocentesco. La Scala di Montesanto, infatti, fu realizzata nel 1869, per collegare il Corso Vittorio Emanuele al quartiere di Montesanto e si caratterizza per una panoramicità unica.

Una delle scalinate più suggestive di Napoli, che necessitava di un intervento di pulizia per garantirne la valorizzazione.

Valorizzazione per la Scala di Montesanto

Percorsa quotidianamente anche da tanti turisti, l'intervento sulla Scala di Montesanto ha riguardato la rimozione di rifiuti misti e della vegetazione infestante lungo i bordi della scalinata. Gli operatori di Asia sono intervenuti con diverse attrezzature per realizzare una pulizia approfondita dell’intero percorso.

Un ulteriore passo in avanti nel processo posto in essere dal Comune di Napoli per la valorizzazione ed il decoro dei percorsi pedonali cittadini. L’operazione rientra nel più ampio programma di interventi promossi dal Tavolo tecnico per il Decoro Urbano, coordinato da Ciro Turiello, voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, e realizzato con il supporto operativo di tutte le società partecipate, polizia locale e assistenti sociali.