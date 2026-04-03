Mazzocchi in vista di Napoli-Milan a CRC: «Serviranno entusiasmo ed impegno!» Pasquale Mazzocchi: «Speriamo di far trascorrere una serena Pasqua a tutti i tifosi del Napoli»

Il calciatore del Napoli, Pasquale Mazzocchi, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del club azzurro.

Di seguito le sue parole:

«In questi giorni a Castel Volturno abbiamo lavorato tanto anche sul piano fisico. Ovviamente sulla preparazione della gara ci siamo dedicati di più negli ultimi giorni, perché da poco ci siamo riuniti tutti. Ci attende una bella sfida. Sono rientrati tutti molto carichi, anche se con un po' di stanchezza all'inizio ovviamente: stanno tornando tutti in forma per affrontare questa grande partita.

Italia? C'è tanto rammarico per la mancata qualificazione. Ho visto anche i ragazzi che sono tornati distrutti psicologicamente, com'è giusto che sia. Ho letto le dichiarazioni del presidente De Laurentiis e mi lego alla sua linea».

La preparazione per Napoli-Milan

Nello specifico sulla sfida tra Napoli e Milan, il calciatore si è soffermato sull'importanza di questa gara.

«Napoli-Milan? Mancano poche gare ormai alla fine della stagione, è come se fosse un mini-campionato. Dovremo affrontare le prossime partite con il massimo delle forze e contare gli uni sugli altri. In partite come Napoli-Milan, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, bisogna metterci tanto entusiasmo: affrontiamo una grande squadra e dobbiamo divertirci e dare il massimo. È una squadra che ha tanti pregi, ma anche difetti: noi stiamo preparando la partita sia in fase difensiva che offensiva, perché hanno giocatori importanti.

Conte oggi sta usando i quinti a piede invertito, ma i nostri compiti alla fine sono sempre gli stessi. Ovviamente, però, tutto dipende anche da come va la gara e poi il mister fa le sue scelte: noi siamo sempre a disposizione per la squadra sia a livello offensivo che difensivo.

Terzo di difesa? Io sono a disposizione per fare tutto. Quando indosso questa maglia nella mia testa è come se non avessi ruoli.

Speriamo di far trascorrere una serena Pasqua a tutti i tifosi del Napoli».