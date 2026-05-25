Allenatore Napoli, deciso il futuro di Sarri: le ultime sul post Conte Conte saluta Napoli: chi ci sarà sulla panchina azzurra il prossimo anno? Le ultime di mercato

Antonio Conte ha salutato Napoli, città, club e tifosi, al termine dell'ultima partita di campionato di ieri sera. Una lunga conferenza, con il presidente Aurelio De Laurentiis, per annunciare la propria decisioni ed i motivi di quest'ultima.

«Un mese fa ho chiamato il presidente e non ho chiesto niente, non mi ha illustrato progetto di ridimensionamento, io non ho voluto sapere niente. Io un mese fa ho detto: "Aurelio, in virtù dell’amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare". Quindi non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c’è stato niente: non ho voluto sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia».

UFFICIALE - Deciso il futuro di Maurizio Sarri

Ha preso avvio il valzer delle panchine, con l'addio di Maurizio Sarri alla Lazio e quello di Antonio Conte al Napoli. Il futuro di Sarri, però, sembra ormai essere definito: il tecnico infatti avrebbe raggiunto l'accordo con l'Atalanta, preparandosi a sedere sulla panchina bergamasca per la prossima stagione. Le voci che lo accostavano al Napoli, quindi, sembrano essere scongiurate con un accordo triennale raggiunto con la Dea.

La Lazio avrebbe invece puntato l'ex CT della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso.

Futuro Napoli: chi sarà il tecnico azzurro?

Il nome più caldo in questo momento è senza dubbio quello di Massimiliano Allegri, la cui storia in casa Milan sempre essere ormai giunta al termine. I rossoneri, infatti, non hanno centrato l'obiettivo qualificazione in Champions League, concludendo il campionato al quinto posto dopo la sconfitta con il Cagliari.

Secondo quanto riportato da Sky il tecnico toscano sarebbe in pole position nella lista delle preferenze di Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe optare per un tecnico di esperienza.