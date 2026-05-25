Napoli Est, completata bonifica spiagge, Manfredi: «Risultato concreto» La promesse del Sindaco: «Obiettivo 2027: allestire la piattaforma al lungomare»

È stata ufficialmente completata la bonifica della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, con l'obiettivo di restituire ai cittadini la più grande spiaggia libera a disposizione sul territorio partenopeo. Il secondo step per il Comune è chiaramente quello di ripulire il mare, proseguendo con gli interventi dal punto di vista fognario.

L'obiettivo principale, quindi, è quello di realizzare nel minor tempo possibile il ripristino della balneabilità delle aree di Napoli Est.

Manfredi sulle spiagge di Napoli Est: «Mare per i napoletani»

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, attraverso i propri canali social ha mostrato le immagini del lungomare ripristinato.

«Mare e spiagge disponibili per i napoletani, nuovi passi in avanti. Dopo anni di attese, a San Giovanni a Teduccio raggiungiamo un altro risultato concreto. Certificata l’avvenuta bonifica della spiaggia, ora proseguono gli interventi su impianti fognari e sollevamento, lavori fondamentali per garantire la balneabilità di questo tratto di costa», così il Sindaco Manfredi.

«Voglio ribadire in generale che va garantito sempre l’accesso libero alle spiagge della città, stiamo risolvendo con il Prefetto il percorso giuridico per consentire l’ingresso a Lido Sirena. E per il 2027 stiamo lavorando per allestire le piattaforme al lungomare!».