"La mia sfida per Napoli", stasera l'ex sindaco de Magistris a Otto Channel tv Appuntamento alle 20.15 sul canale 16 con l'intervista all'ex primo cittadino in "Punto di vista"

La sfida per Napoli in vista del voto del 2027. E in campo è ritornato da protagonista Luigi de Magistris, sindaco di Napoli per 10 anni, che ha già annunciato la sua ricandidatura per guidare di nuovo Palazzo San Giacomo, pronto a sfidare il primo cittadino Manfredi. E' lui il protagonista stasera su Otto Channel tv canale 16 di "Punto di vista" (CLICCA QUI PER RIVEDERE L'INTERVISTA) la rubrica a cura del direttore Pierluigi Melillo.

Tra gli argomenti al centro dell'ampia intervista i riflessi del voto sul Referendum e il "No" che è arrivato dalla città di Napoli, l'analisi del Patto per Napoli a quattro anni di distanza dalla firma con il premier Draghi, lo scontro con Manfredi sui problemi della città e, in particolare, sul progetto per Bagnoli, ma anche i nuovi scenari politici dopo le Regionali e il rapporto con il presidente Fico.

"Punto di vista" andrà in onda questa sera alle 20.15 su Otto Channel canale 16.