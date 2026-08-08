Lukaku verso il Fenerbache: ha l'accordo col club Ma c'è distanza tra quanto chiede il Napoli e quanto offrono i turchi

Il futuro di Romelu Lukaku appare sempre più lontano all'ombra del Vesuvio e nettamente proiettato verso le sponde del Bosforo. Nelle ultime ore si è registrata un’accelerata decisa del Fenerbahçe, pronto a regalarsi il centravanti belga per la prossima stagione.

Finito ai margini del progetto tecnico azzurro, Big Rom non si è nemmeno presentato al ritiro di Castel di Sangro, concordando con la società alcuni giorni di permesso proprio per definire i contorni della sua cessione. Tra il calciatore e la dirigenza turca l'intesa di massima è già stata trovata: Lukaku ha dato il proprio gradimento totale alla destinazione, attratto sia dalle ambizioni del club di Istanbul sia dalla centralità tecnica che gli verrebbe garantita.

A fare da snodo fondamentale nella trattativa è l'arrivo dell'agente del calciatore, Federico Pastorello, sbarcato direttamente nella sede del ritiro partenopeo a Rivisondoli per fare il punto con la dirigenza azzurra e sbloccare la situazione.

Al momento, l'unico ostacolo resta la distanza tra la richiesta e l'offerta per il cartellino. Il Napoli non ha intenzione di svendere l'attaccante e punta a ricavare almeno dieci milioni di euro dalla cessione. La proposta iniziale formulata dagli emissari turchi non soddisfa ancora appieno le pretese di Aurelio De Laurentiis e del ds Giovanni Manna, ma i contatti sono continui e la sensazione generale è che l'affare viaggino sui binari giusti verso una fumata bianca.

Le prossime ore saranno decisive per limare i dettagli economici e chiudere un'operazione che permetterebbe al Napoli di sbloccare il proprio mercato in entrata e a Lukaku di ripartire con una nuova avventura da protagonista.