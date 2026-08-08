Napoli Futsal, arriva Joao Timm: «Un onore essere qui» Nuovo portiere per il Napoli Futsal: arriva Joao Timm

Il Napoli Futsal comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Joao Timm fino al 30 giugno 2028.

Portiere classe '95 con lo status di formato, brasiliano naturalizzato italiano, cresce nel Belpaese con l'Eagles Fermo nel regionale. Nel 2013 arriva la chiamata del Kaos in massima serie e vi resta fino al 2017-18, quando il club assunta la denominazione di Kaos Reggio Emilia vince la Coppa Divisione (in squadra c'era anche Micheletto).

La carriera di Timm prima del Napoli

Nel 2018-19 scende di categoria e riporta in A il Petrarca, poi nell'annata successiva si trasferisce alla Cybertel Aniene. Nel 2020-21 si divide tra Cdm e Bernalda. Tra il 2021 ed il 2023 bissa la promozione dall'A2 con il 360GG Monastir e partecipa alla A con la compagine cagliaritana. Dal 2023 la sua consacrazione alla Meta Catania: assieme ai due neo-azzurri Bocão e Turmena vince due scudetti (2023-24 e 2024-25) e la Supercoppa del 2024. Nell'ultima stagione aggiunge in bacheca la Coppa Italia e la Coppa Divisione.

Timm vanta anche presenze con l'Italia Under 21.

Timm al Napoli Futsal: «Farò di tutto per vincere»

«Il progetto partenopeo è molto importante e questo mi ha spinto fortemente ad approdare alle pendici del Vesuvio - dice l'estremo difensore -. Mi stimolava tanto questa possibilità ed è un onore essere qui, proverò insieme ai miei compagni a fare di tutto per vincere». Compagni tra cui ci sono proprio Bocão e Turmena. «La nostra conoscenza fuori dal campo sarà davvero importante, tra tanti campioni risulterà secondo me fondamentale creare un amalgama. Se si è un gruppo coeso, i traguardi arrivano più facilmente».

«Joao è un portiere di comprovata esperienza», le parole del DG Scolavino. «Ha vinto tanto e conosciamo le sue qualità, soprattutto la sua abilità coi piedi. Insieme a Wesley e Luìs è stato un perno fondamentale della Meta, lo sarà anche in azzurro».