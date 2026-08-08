Difende la madre dall'aggressione del padre e viene accoltellato L'uomo è stato arrestato

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia a Ischia dopo aver ferito con un coltello il figlio, intervenuto per difendere la madre. L'episodio si è verificato nel quartiere di San Ciro, a Ischia Porto.

LA DINAMICA DELL'AGGRESSIONE

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe cercato di proteggere la madre durante un acceso litigio con il marito. Nel corso del confronto, il padre avrebbe impugnato un coltello, colpendo il figlio e procurandogli una ferita giudicata lieve dai sanitari.

L'ARRESTO

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e condotto negli uffici del commissariato di Ischia.

LE INDAGINI SUL CONTESTO FAMILIARE

L'indagine, condotta dalla Polizia guidata sull'isola dalla vicequestore Daria Alfieri, sta verificando la situazione familiare al di là dell'episodio culminato nel ferimento del giovane.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a ricostruire quanto accaduto nel tempo e a definire con precisione le responsabilità dell'uomo.