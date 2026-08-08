VIDEO | Smantellata dalla Polizia la baraccopoli abusiva di Poggioreale In azione un centinaio di poliziotti: sequestrati rame e arnesi da scasso, arrestata una donna

Circa 100 operatori della Polizia di Stato hanno effettuato una vasta operazione ad "alto impatto" nella baraccopoli di Poggioreale.

I REPARTI IMPEGNATI NELL'OPERAZIONE

All'operazione ha preso parte personale della Questura di Napoli, in particolare gli agenti della Squadra Mobile, dei Commissariati di Poggioreale, Montecalvario, Nuovo Palazzo di Giustizia e Arenella, delle Unità Cinofile dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Scientifica, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del IV Reparto Mobile.

I CONTROLLI E I SEQUESTRI

Nel corso delle attività sono state identificate numerose persone e controllati 14 veicoli. Sono stati inoltre sequestrati molteplici arnesi atti allo scasso e circa 8 quintali di cavi e rame, per un valore di mercato pari a circa 8mila euro.

L'ARRESTO E LE DENUNCE

Gli agenti hanno arrestato una donna per detenzione illegale di arma da fuoco, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato di energia elettrica. Gli operatori hanno inoltre denunciato un soggetto per detenzione abusiva di armi od oggetti atti a offendere, poiché trovato in possesso di una katana.

Con il supporto del personale tecnico dell'Enel, sono state infine denunciate 23 persone per furto aggravato di energia elettrica, avendo realizzato allacci abusivi alla rete elettrica pubblica.

IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Al servizio ha partecipato anche personale della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. L'operazione è stata vigilata dall'alto da un drone dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dall'elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato.