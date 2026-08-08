Controlli sulle onoranze funebri: tre imprenditori denunciate, attività chiuse

I controlli da parte dei carabinieri col supporto della polizia locale

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Nola.  

Prosegue l'attività di controllo preventivo da parte dei Carabinieri di Castello di Cisterna, coordinati dall'Autorità giudiziaria e dalla Prefettura, nei confronti delle attività di onoranze funebri presenti sul territorio.

IL CONTROLLO NELLE ATTIVITÀ FUNERARIE

Ieri sera i Carabinieri del Nucleo Informativo del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, supportati nella fase amministrativa dalla polizia locale del posto, hanno effettuato un controllo in alcune attività del settore funerario a Nola.

LE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE

Gli accertamenti hanno evidenziato, in particolare, l'esercizio abusivo dell'attività di onoranze funebri e di sala del commiato, all'interno di locali privi delle necessarie autorizzazioni comunali e non in possesso dei prescritti requisiti strutturali, organizzativi e igienico-sanitari. I Carabinieri hanno accertato che dei locali formalmente destinati ad autorimessa erano in realtà utilizzati come struttura funeraria per l'accoglienza dei congiunti e la permanenza delle salme. In un'altra circostanza, pur in presenza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di impresa funebre, sarebbe stata allestita e messa in funzione abusivamente una sala del commiato all'interno dei locali dell'impresa.

LE DENUNCE E LA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ

Tre imprenditori, di 61, 51 e 46 anni, sono stati denunciati. Nei loro confronti è stata comminata anche una sanzione di 10mila euro. Al termine delle operazioni, i militari hanno proceduto alla chiusura immediata delle attività interessate dalle irregolarità.

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