Napoli-Celta Vigo 1-1: termina in pari il secondo test in Abruzzo

Seconda amichevole internazionale per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri di mister Massimiliano Allegri affrontano a partire dalle 21:00 il Celta Vigo allo Stadio Teofilo Patini. Il prossimo appuntamento in calendario per il Napoli nel finale di questo ritiro pre stagionale è contro l'Aris Salonicco il 12 agosto sempre alle 21:00.
Di seguito le formazioni ufficiali dei due club:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri.
CELTA VIGO (4-3-3): Radu; Alvaro, Faye, Starfelt, Javi Rodriguez; Febas, Antanon, Burcio; El-Abdellaoui, Jutgla, Hugo.
A disposizione: Villar, Coke, Duran, Galan, Gonzalez, Anxo, Yoel Lago, M. Alonso; Javi Rueda, Roman, Carreira; Iago Aspas, Williot. All. Giraldez
CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME DI MERCATO SUL NAPOLI
Napoli-Celta Vigo: la diretta testuale della partita
Finisce la partita tra Napoli e Celta Vigo.
95' Ultima azione del Napoli con la firma di Noa Lang: conclusione che termina tra le mani del portiere.
90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero.
89' Bell'azione individuale di Giovane, fermato per intervento falloso di un avversario. Stop e tunnel a seguire.
Giovane e Vergara si invertono le posizione, portando il brasiliano dentro il campo ed il napoletano sull'ampiezza. Situazione di gioco che viene riproposta più volte in fase di costruzione.
82' Infortunio per Marianucci: il calciatore esce dal campo sostenuto dai sanitari della SSC Napoli. Entra al suo posto Garofalo.
81' Grande imbucata di De Bruyne che lancia Noa Lang: azione fermata per fuorigioco.
73' DOPPIO CAMBIO NAPOLI: Entrano Mazzocchi e Obaretin, fuori Di Lorenzo e Rrahmani. Si sposta Marianucci sulla destra.
70' OCCASIONE NAPOLI CON LORENZO LUCCA. Incursione dalla sinistra di Noa Lang, cross in mezzo preciso che trova il centravanti italiano. Lucca non impatta bene con il pallone e conclude alto sopra la traversa.
65' GOL DEL CELTA VIGO CON JUTGLA! Palla persa da Kevin De Bruyne, tenta Meret di recuperare, lasciando la porta scoperta: errore che vale l'1-1 per gli spagnoli.
Questa la formazione attuale del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola; Vergara, Gilmour, De Bruyne; Giovane, Lucca, Noa Lang.
59' SETTE CAMBI PER GLI AZZURRI: Escono Rafa Marin, Olivera, McTominay, Lobotka, Politano, Hojlund, Alisson. Entrano Marianucci, Spinazzola, De Bruyne, Gilmour, Giovane, Lucca, Noa Lang.
57' Dribbling di Alisson Santos, tenta il tiro: bloccato da Radu
51' Scott McTominay rientra in campo
Nel mentre si riscaldano Spinazzola, Gilmour, Giovane, Lucca, Marianucci, De Bruyne e Noa Lang.
49' Paura per Scott McTominay. A terra il centrocampista azzurro, entrano i sanitari del club
22:07 Inizia il secondo tempo tra Napoli e Celta Vigo.
Il Napoli gioca ora così: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Vergara, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson.
DOPPIA SOSTITUZIONE PER IL NAPOLI ALL'INTERVALLO: Entrano Meret e Vergara, fuori Savic ed Anguissa.
Napoli-Celta Vigo: il racconto del primo tempo
21:48 Finisce il primo tempo tra Napoli e Celta Vigo: Di Lorenzo firma il vantaggio azzurro. Azzurri propositivi, alti ed aggressivi. NAPOLI IN VANTAGGIO PER 1-0
45' Il direttore di gara concede un minuto di recupero
Si alza anche Alex Meret per riscaldarsi
39' GIALLO PER OLIVERA. Punizione per il Celta Vigo: palla in mezzo, conclusione fuori dai pali. Nessun pensiero per Vanja Milinkovic-Savic.
Si riscalda intanto Antonio Vergara, possibile cambio per l'inizio del secondo tempo
37' OCCASIONE NAPOLI CON DI LORENZO! Palla recuperata in area da Anguissa che scarica dietro per Di Lorenzo: conclusione alta del capitano azzurro
34' Bella chiusura difensiva in anticipo di Rafa Marin su una ripartenza del Celta Viga dopo una palla persa di Alisson Santos.
31' Ancora il Napoli con Alisson Santos protagonista, che dialoga con Olivera sulla fascia sinistra e cambia lato su Politano. Palla in mezzo anticipata dal difensore avversario.
22' Reagisce il Celta Vigo! Doppia conclusione degli spagnoli che trovano prima la respinta di Rrahmani e poi un tiro altissimo sopra la traversa.
18' Giallo per Starfelt per fallo su Hojlund. Ancora combattivo il danese
16' Continua ad insistere il Napoli, che schiaccia il Celta Vigo nella propria metà campo. Grande azione condotta da Rasmus Hojlund e conclusa da Alisson Santos: para Radu, ma ottimi gli sviluppi del Napoli.
13' Occasione Napoli con Olivera: cross lungo sul secondo palo di Di Lorenzo, blocca Radu in due tempi la conclusione dell'uruguayano
Tutto pieno allo Stadio Teofilo Patini: sold out per la sfida tra Napoli e Celta Vigo
11' GOOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI!!! CI PENSA IL CAPITANO GIOVANNI DI LORENZOOO!! Punizione battuta da Politano dalla sinistra, ancora il capitano del Napoli di testa: questa volta batte Radu. È 1-0 tra Napoli e Celta Vigo!
5' Primo corner per il Napoli: sugli sviluppi colpisce capitano Di Lorenzo di testa, para Radu
3' Prima occasione per il Napoli con il tiro di Politano dal limite dell'area: conclusione centrale che non impensierisce il portiere avversario.
21:02 Iniziata la partita tra Napoli e Celta Vigo