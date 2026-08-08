Infortunio Marianucci, prima diagnosi: la nota della SSC Napoli Stop per Luca Marianucci: il Napoli rende nota l'entità dell'infortunio del difensore

Il Napoli è sceso in campo questa sera allo Stadio Teofilo Patini contro il Celta Vigo: partita terminata 1-1 con rete del capitano Giovanni Di Lorenzo. Un errore in costruzione dal basso con Meret e De Bruyne protagonisti ha portato al gol del pari degli spagnoli.

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Nel corso della gara, però, il difensore azzurro Luca Marianucci è uscito per infortunio. Lo stop del calciatore ha reso necessario l'intervento dei sanitari del Napoli, che hanno sostenuto Marianucci nell'uscita dal campo.

Infortunio Marianucci: la nota del Napoli

La SSC Napoli al termine della partita ha reso nota l'entità dell'infortunio di Luca Marianucci. Il calciatore, subentrato a Rafa Marin nel corso del secondo tempo, si è fermato - portando all'ingresso in campo di Garofalo - a seguito di un infortunio.

Secondo quanto divulgato dal club azzurro, si tratta di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro.