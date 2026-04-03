"Parthenope. La Sirena e la città", al Mann un viaggio tra la storia e i miti Dal 3 aprile al 6 luglio una mostra da oltre 250 opere sul rapporto tra Napoli e la Sirena Partenope

Una mostra che racconta il lunghissimo legame tra la città di Napoli e la Sirena Partenope: dal 3 aprile al 6 luglio sarà possibile immergersi in questo viaggio tra storia e mito al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. "Parthenope. La Sirena e la città" è una mostra che ripercorre ogni tappa di questo binomio: dal primo insediamento greco sul promontorio di Pizzofalcone fino ad arrivare alla street art della Napoli contemporanea.

Il legame tra la Sirena e la città di Napoli nei reperti del Mann

Un percorso espositivo dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea che conta più di 250 opere, con concessioni da oltre quaranta museo italiani ed internazionali.

Come si legge dalla presentazione della mostra sul sito del Mann, «l’idea nasce da una riflessione sul radicamento plurisecolare della figura della Sirena nell’immaginario collettivo napoletano». Una figura ibrida, connessa al mare ed alla navigazione, individuata come mitica fondatrice della città. Inoltre, la mostra si arricchisce anche di un articolato apparato multimediale, che accompagna l’esposizione dei materiali, per integrare il racconto in modo chiaro ed efficace.

Reperti inediti derivanti dagli scavi della Metropolitana

La mostra si sofferma anche sulla storia di Partenope sul promontorio di Pizzofalcone. A rendere unico questo percorso espositivo sarà anche la presentazione di reperti mai esposito, provenienti da collezioni private o anche dai recenti scavi per la Metropolitana di Napoli.

La mostra è esposta nelle sale del terzo piano dell’edificio museale; è accessibile in sedia e ruote tramite ascensori.