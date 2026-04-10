"C'è una bomba a scuola": paura tra alunni e genitori. Ma è una fake news Telefonata anonima, foto (false) di un incendio: ma è tutto falso

Mattinata di tensione per gli studenti e il personale del Liceo Statale "Ernesto Pascal" di Pompei. A seguito di una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno all'interno dei locali scolastici, l'istituto è stato prontamente evacuato a scopo precauzionale. Fortunatamente, al termine delle operazioni di bonifica effettuate dagli artificieri, l'allarme si è rivelato completamente infondato.

La dinamica e l'intervento

Subito dopo la ricezione della telefonata, la dirigente scolastica Filomena Zamboli, coadiuvata dal suo staff e dal Dsga, ha attivato i protocolli di sicurezza. Gli studenti sono stati fatti uscire dalle aule in modo ordinato, radunandosi negli spazi esterni di pertinenza della scuola.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini della Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, che hanno presidiato l’area in attesa dell’arrivo dell’unità artificieri. L’ispezione meticolosa di ogni locale ha permesso di escludere qualsiasi pericolo, consentendo il ritorno alla normalità.

Il comunicato del Consiglio di Istituto: "Basta fake news"

Nonostante la situazione sia stata gestita con efficacia, il Consiglio di Istituto ha voluto diffondere una nota ufficiale non solo per rassicurare le famiglie, ma anche per esprimere una dura condanna verso il comportamento di alcuni utenti sui social media.

"Il Consiglio esprime ferma indignazione per la diffusione, anche attraverso canali non ufficiali, di immagini e informazioni relative a un presunto incendio, risultate non corrispondenti alla realtà dei fatti e suscettibili di generare ingiustificato allarme nella comunità scolastica."

L'organo scolastico ha sottolineato come la diffusione di notizie false (come quella del rogo, mai avvenuto) abbia rischiato di trasformare un momento di emergenza controllata in un inutile panico collettivo.

Ringraziamenti e invito alla prudenza

La nota si chiude con un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine e al personale scolastico per la professionalità e la velocità d’azione dimostrate. La dirigenza ha infine rivolto un appello a studenti e genitori, invitandoli a consultare esclusivamente i canali ufficiali dell'istituto per evitare di alimentare il circuito della disinformazione e delle notizie non verificate.