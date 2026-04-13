Nuovo reparto di Medicina d'Emergenza e Urgenza al Cardarelli: domani l'apertura Un'area dedicata alla gestione di pazienti critici con 16 posti letto ordinari e 1 di isolamento

Un nuovo reparto di degenza di Medicina d'Emergenza e Urgenza (MEU) presso il Padiglione DEA-L del Cardarelli. Domani, martedì 14 aprile alle ore 10:00 si terrà l'inaugurazione di quest'area dedicata alla gestione di pazienti critici: uno spazio dotato di 16 posti letto ordinari e 1 posto letto di isolamento.

A seguire, alle ore 11:00 avrà luogo anche l'apertura della nuova Unità di Terapia Intensiva Coronarica e della terza sala di emodinamica.

L'apertura di nuovi reparti al Cardarelli

Il nuovo reparto di degenza di Medicina d'Emergenza e Urgenza ospiterà pazienti con un quadro clinico particolarmente complesso e che necessitano di essere stabilizzati prima di essere avviati al normale percorso di recupero. La direttrice dell'Unità di Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza, Filomena Liccardi e il direttore dell'Unità di Cardiologia UTIC, Ciro Mauro, guideranno la visita presso i nuovi reparti da inaugurare.

L'Ospedale Cardarelli in 42 mesi ha realizzato 20 interventi di ristrutturazione con un investimento di oltre 30 milioni di euro.