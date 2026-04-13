Trump contro il Papa, Manfredi difende Leone XIV: "Comuni sono con lui" Il sindaco: "Vera forza è nella mitezza e nell'incontro, non nei linguaggi divisivi"

In un momento storico segnato da profonde tensioni geopolitiche e conflitti che minacciano gli equilibri globali, la voce dei sindaci italiani si leva a sostegno del messaggio di pace di Papa Leone XIV. A farsi interprete del sentimento dei primi cittadini è Gaetano Manfredi, Presidente dell’Anci e Sindaco di Napoli, attraverso un post condiviso sul suo profilo ufficiale X.

Il valore della mitezza

Secondo Manfredi, il ruolo del Pontefice rappresenta oggi un faro indispensabile per chi amministra le comunità locali e deve affrontare quotidianamente le ricadute sociali di un "panorama internazionale difficile".

"I Comuni italiani sono vicini a Papa Leone XIV" – ha scritto il presidente dell'Anci – "Il suo Magistero ci ricorda che la vera forza risiede nella mitezza e nell'incontro, non nei linguaggi divisivi".

La pace come Bene Comune

Il messaggio di Manfredi non è solo un atto di vicinanza spirituale, ma una precisa dichiarazione d'intenti politica e civile. In un'epoca caratterizzata da polarizzazioni e retoriche belliciste, il Sindaco di Napoli ribadisce che la coesione sociale e il benessere dei cittadini passano necessariamente attraverso il dialogo.

"La ricerca della pace – conclude il post di Manfredi – è l'unico cammino per il bene comune". Un monito che richiama i territori a farsi promotori di una cultura dell’accoglienza e della diplomazia dal basso, in piena sintonia con le parole del Santo Padre.