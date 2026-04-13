Lukaku ancora in Belgio: lui e il Napoli sempre più distanti Il centravanti non è ancora rientrato a Castel Volturno

Il "giallo" legato a Romelu Lukaku si arricchisce di un capitolo: l’attaccante belga è ancora ad Anversa e, secondo le ultime indiscrezioni, il suo rientro a Castel Volturno non avverrà prima di lunedì 20 aprile.

Un’assenza ingiustificata

La cronologia dei fatti delinea una frattura difficilmente sanabile. Il Napoli attendeva il giocatore lo scorso 31 marzo, subito dopo il ritiro con la Nazionale belga al quale Big Rom aveva rinunciato per problemi fisici. Tuttavia, da quel momento si sono perse le tracce dell'attaccante in Italia. Lukaku è rimasto in Belgio senza l’autorizzazione ufficiale della società, un braccio di ferro che ha gelato i rapporti con la dirigenza e lo staff tecnico.

Addio al sogno Scudetto e sanzioni in vista

Con il sogno Scudetto ormai sfumato e un obiettivo stagionale che ha cambiato volto, si profila una nuova assenza contro la Lazio ma anche il redde rationem quando Romelu tornerà.

Il faccia a faccia che avverrà al suo ritorno si preannuncia durissimo, con probabili provvedimenti disciplinari: sempre più probabile l’esclusione dai convocati e il conseguente "fuori rosa" fino al termine del campionato.

Con queste premesse, l’addio a fine stagione appare scontato.