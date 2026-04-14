Giornalismo a lutto: addio a Franco Esposito, voce storica dello sport Aveva 85 anni: è deceduto a Grosseto

È morto, a Grosseto, a 85 anni il giornalista napoletano Franco Esposito, per decenni tra le firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano.

È stato inviato e firma di primo piano del Corriere dello Sport e de II Mattino. La sua carriera è stata segnata da un’infinità di reportage e cronache negli stadi, nei palazzetti e nei ring. La boxe è stata la sua grande passione.

Al suo attivo anche diverse pubblicazioni, tra cui il libro "Il cuore è analfabeta" (Absolutely Free Edizioni), presentato lo scorso anno al museo di storia naturale della Maremma nell'ambito di una iniziativa promossa dalla Mondadori di Grosseto.

"Un viaggio straordinario tra sport, passione e scrittura: da allenatore di pugili a giornalista internazionale, passando per i libri e le sfide della vita. Tre vite in una, coronate da un amore inaspettato a 81 anni", il racconto della prestigiosa casa editrice.

