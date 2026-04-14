Turismo in crescita, l'Ass. Armato: «Napoli non è più una città di passaggio» Il punto sulla seduta monotematica sul turismo del Consiglio Comunale

Questa mattina presso la Sala del Consiglio di Via Verdi a Napoli si è tenuta seduta monotematica "Turismo e Accoglienza a Napoli: filiera istituzionale e imprese" del Consiglio Comunale.

I lavori sono iniziati alla presenza di 23 consiglieri. Oltre trenta interventi di operatori e stakeholders cittadini, che hanno apprezzato il lavoro svolto dall’Amministrazione in questi anni, in un confronto che ha messo al centro la richieste di implementare i servizi e ampliare il confronto sulle strategie.

L'Ass. Armato: «È la testimonianza del lavoro fatto»

In apertura Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive, ha ricordato che Napoli, con l'amministrazione Manfredi, è diventata una realtà produttiva e occupazionale, nella quale il turismo non rappresenta solo un fenomeno occasionale ma un fattore di sviluppo sempre più forte e incisivo.

«Il fatto che tutte le classifiche di gradimento internazionale e dei flussi turistici siano in continua crescita testimoniano il lavoro messo in campo. Così come l'aumento delle strutture di accoglienza (11.000 hotel, b&b e case vacanze) e l'aumento delle notti in cui i turisti restano in città».

L'incremento costante dei flussi turistici e delle presenze risulta ben evidente anche dall'andamento sempre crescente della tassa si soggiorno: da 6.000.000 euro del 2021 a 25.000.000 del 2025, con una previsione sul 2026 di 30.000.000. «Napoli non è più città di passaggio, migliora anche la destagionalizzazione, testimoniata dalla presenza di circa 2 milioni di turisti a gennaio, anche grazie alla programmazione sul lungo periodo e diffusa su tutto il territorio cittadino», continua l'Ass. Armato.

Gli strumenti disposti dal Comune di Napoli per il turismo

Per rendere il turismo un fenomeno importante e con ricadute positive sul territorio, l'Amministrazione ha poi adottato due strumenti di marketing strategico: l'Osservatorio Turistico Urbano, che rileva non solo il numero dei turisti presenti in città ma anche la loro provenienza; e la DMO (Destination Marketing Organization), impegnata nella promozione di Napoli sui mercati nazionali, europei e internazionali, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere di settore e l'organizzazione di fam trip e press tour, invitando in città operatori turistici da tutto il mondo.