Fico: "La tutela della salute e dell’ambiente resta per noi priorità assoluta" Il commento del presidente della regione Campania sul caso Fonderie Pisano

Caso Fonderie Pisano. Dopo la decesione del Tar che ha decretato la chiusura, questo il commento del presidente della regione Campania Roberto Fico.

"Le Fonderie Pisano resteranno chiuse. Il Tar ha respinto il ricorso presentato dalla proprietà confermando la correttezza della nostra procedura.

Come sempre abbiamo agito sulla base di valutazioni tecniche rigorose, nel pieno rispetto della legge e delle indicazioni della corte europea dei diritti dell’uomo.

La tutela della salute e dell’ambiente resta per noi una priorità assoluta. Allo stesso tempo, siamo consapevoli dell’impatto sui lavoratori e continueremo ad impegnarci per individuare soluzioni che possano accompagnarli e sostenerli in questo percorso.

Andiamo avanti così, con responsabilità, equilibrio e con l’obiettivo di uno sviluppo che sia davvero sostenibile, giusto e compatibile con la vita delle persone".